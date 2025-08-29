Nach der Babypause: Esther Sedlaczek moderiert den «Blauen Panther»

Cathy Hummels plaudert mit den Promis

Auch die Preisverleihung (ab 19 Uhr) wird dort abrufbar sein. Die Show wird zudem ab 19 Uhr live in der ARD Mediathek gestreamt und wird ab 22:25 Uhr in 3sat ausgestrahlt. Auch beim ZDF, bei 3sat, Joyn, RTL+ und tvmovie.de werden Interessierte online fündig. Bei der Verleihung sollen ganz die Preisträgerinnen und Preisträger in den Mittelpunkt gerückt werden. Jeder von ihnen «erhält einen individuell gestalteten Showmoment – entwickelt im kreativen Austausch mit ihnen selbst», heisst es in der Ankündigung. «Ob emotional, überraschend oder künstlerisch inszeniert: Die Ehrung wird zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigt.»