Nach der Met Gala: Betty Boop Bangs sind zurück

Denn die ursprüngliche Inspiration hinter der Komikfigur Betty Boop ist die afroamerikanische Jazzsängerin Baby Esther (1918 geboren, Todesdatum unbekannt) – also perfekt passend zum Motto «Black Dandyism». Baby Esther trat in den 1920er–Jahren mit einem verspielten, einzigartigen Stil auf, der später von weissen Performerinnen wie Helen Kane adaptiert wurde – jene Helen Kane, die später als «offizielles» Vorbild für Betty Boop vermarktet wurde. Was dabei lange unsichtbar blieb, war die kreative und kulturelle Urheberschaft einer schwarzen Künstlerin.