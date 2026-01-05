Nach der Trennung: Amy Schumer begeistert Fans mit Bikini-Fotos

Amy Schumer (44) hat am Wochenende auf Instagram stolz ihr neues, schlankeres Ich gezeigt. In einer Reihe von Fotos posierte die die 44–Jährige in verschiedenen Bikinis. «Meine Mutter hat diese Bilder von mir gemacht, während ich für eine Reise gepackt habe», schrieb Schumer zu dem Beitrag. Die Slideshow beginnt mit einem Foto der Schauspielerin in einem roten, trägerlosen Bikini. Sie fügte hinzu: «Dieses Jahr steht für mich im Zeichen von Selbstfürsorge und Selbstliebe – ganz ohne Make–up und Filter.»
Auf den Fotos präsentiert sich Schumer gelassen und selbstbewusst. Es scheint, als habe sie die Trennung von Chris Fischer (45) überwunden. Bereits im November 2025 kursierten Spekulationen über eine bevorstehende Scheidung, die sie einen Monat später bestätigte. «Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere siebenjährige Ehe zu beenden. Wir lieben uns sehr und werden uns weiterhin auf die Erziehung unseres Sohnes konzentrieren», schrieb die Komikerin im vergangenen Monat.
Komplimente von ihren Freundinnen
Die Schauspielerin zeigte sich auf weiteren Bildern in einem schwarzen Einteiler, einem weissen Kleid und einem schwarzen Bikini. Die Slideshow beendete sie mit einem Selfie. In den Kommentaren erhielt Schumer zahlreiche Komplimente von ihren prominenten Freunden. «Friends»–Star Courteney Cox (61) schrieb zum Beispiel: «Du siehst wunderschön aus, Amy!», während Emmy–Preisträgerin Jennifer Coolidge (64) mit mehreren «Wows» und Emojis reagierte.