Nach der Trennung: Amy Schumer begeistert Fans mit Bikini-Fotos

Amy Schumer (44) hat am Wochenende auf Instagram stolz ihr neues, schlankeres Ich gezeigt. In einer Reihe von Fotos posierte die die 44–Jährige in verschiedenen Bikinis. «Meine Mutter hat diese Bilder von mir gemacht, während ich für eine Reise gepackt habe», schrieb Schumer zu dem Beitrag. Die Slideshow beginnt mit einem Foto der Schauspielerin in einem roten, trägerlosen Bikini. Sie fügte hinzu: «Dieses Jahr steht für mich im Zeichen von Selbstfürsorge und Selbstliebe – ganz ohne Make–up und Filter.»