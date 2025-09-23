Nach der Trennung: Pietro Lombardi wohnt in Oliver Pochers Keller

Als WG, stellt Lombardi sogleich klar, würde er es aber dennoch nicht ansehen, denn: «Ich hab unten im Keller meinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang, so um die 25 Quadratmeter.» Durch den Haupteingang müsse er daher nicht gehen, um in seine temporäre Bleibe zu kommen. Das sei auch ein ausschlaggebender Punkt dafür gewesen, dass er das Angebot überhaupt angenommen hat. Zwar wisse er, dass sich daran niemand stören würde, dennoch würde es sich für ihn «nicht richtig anfühlen», wenn er «jedes Mal durchs Haus laufen» müsse. Pocher und seine Familie haben «auch ein Privatleben und da habe ich nichts drin verloren», erklärt Lombardi.