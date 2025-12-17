Nach der Trennung: So will Patrice Aminati auf eigenen Füssen stehen

Patrice Aminati (30) hat sich nach sieben gemeinsamen Jahren im September von ihrem Ehemann, Moderator Daniel Aminati (52), getrennt. Das gab sie am Dienstag mit mehreren Slides in ihren Instagram–Stories bekannt. Neben vielen anderen Details nannte sie darin als Gründe auch: «Ich habe mich für eine berufliche Zukunft auf eigenen Füssen entschieden. Für mehr habe ich leider keine Kraft.» Doch welche Karriere verfolgt Patrice Aminati eigentlich?