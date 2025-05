Nach Drama: Bei Mike Heiter und seiner Leyla «ist alles wieder gut»

Er werde stets zu seiner «wunderschönen Frau» stehen, schreibt Heiter jetzt in einer Instagram–Story und erzählt: «Zwischen mir und Leyla ist alles wieder gut. Wir haben geredet. Wir haben viel geredet. [...] Es kann immer passieren, dass einer überreagiert.» Was wäre er «denn für ein Mann», wenn er seiner Verlobten nicht verzeihe, fragt er. Und der Reality–Star bestätigt: «Wir werden immer noch heiraten, und das bleibt auch so.» Derartige Dinge sollten von den beiden aber nicht mehr in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, wie er meint.



«Uns geht's wieder gut. Klar, sind beide noch etwas verletzt, aber wir sind froh, dass wir es geklärt haben», habe auch Lahouar laut «Bild» erklärt. Der Tageszeitung habe sie gesagt: «Wenn man halt schon mal betrogen wurde von einem Ex–Partner und weiss, was man da durchlebt hat, dann läuten die Alarmglocken halt etwas schlimmer als wenn man in so einer Thematik noch nicht gebrandmarkt ist.»