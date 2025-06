Nach Ehe-Aus: Rachel Zoe wird Teil von «The Real Housewives»

«Lasst es uns tun»

Die 53–Jährige hatte zuvor von 2008 bis 2023 ihre eigene Show «The Rachel Zoe Project». Nun kehrt sie zum Reality–TV zurück und schliesst sich der Besetzung von «The Real Housewives of Beverly Hills» an. Auf ihrem Instagram–Account betonte sie am 6. Juni, dass sie wieder zur «Familie» des Kabelsenders Bravo zurückkehre. «Lasst es uns tun!»