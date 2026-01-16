Nach Ehekrise: Bushido und Anna-Maria planen zwei Babys per Leihmutter

Nach überstandener Ehekrise und Paartherapie will das Paar seine Familie nun vergrössern. «Mit der Klinik in Los Angeles haben wir besprochen, dass wir gerne zwei Leihmütter mit jeweils einem Embryonen hätten.» Der Grund: So hätten die beiden Neuankömmlinge gleichaltrige Gesellschaft in der Grossfamilie. «Wir sehen, wie wunderbar die Drillinge es miteinander haben. Die vier Grossen sind immer zusammen. Es wäre ein Abstand von fünf Jahren zwischen den Drillingen und einem weiteren Kind. So wären sie zu zweit. Wer Mehrlinge hat, weiss wovon ich rede.»