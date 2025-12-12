Nach Eheproblemen: Bushido veröffentlicht Song «Du liebst mich nicht»

Seine Anna–Maria habe «jedes Recht zu sagen, es ist jetzt zu spät», heisst es, bevor Bushido an anderer Stelle erklärt: «Bitte lass uns reden und aufhören, zu kämpfen. Sag mir, denkst du wirklich dran, das Ganze zu beenden? Ich bin hier, nimm dir all die Zeit, die du brauchst. Gib uns eine Chance und gib mich nicht auf.» Er sei ihr Mann und sie seine Frau. Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, habe für sie dieses Lied geschrieben und jeder solle es hören.