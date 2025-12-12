Nach Eheproblemen: Bushido veröffentlicht Song «Du liebst mich nicht»

Die Ehe von Bushido (47) und Anna–Maria Ferchichi (44) steckt in einer Krise, wie in den vergangenen Wochen bekannt wurde. Jetzt hat der Rapper eine neue Single mit dem Titel «Du liebst mich nicht» veröffentlicht – eine Neuinterpretation von Sabrina Setlurs (51) gleichnamigem Hit aus dem Jahr 1997. Darin rappt Bushido offen über die Probleme und bittet um eine weitere Chance.
Bushido hat mit Anna–Maria zur Liebe zurückgefunden
Er habe nicht an Liebe auf den ersten Blick geglaubt, eröffnet der Rapper in dem Song. Doch plötzlich sei sie dagewesen, heisst es im Musikvideo zu Bildern des Paares. Er habe niemals gedacht, «dass du in mir wieder die Liebe weckst». Die beiden, die 2012 geheiratet haben, seien «unzertrennlich» geworden, «doch [ein] paar Jahre später wurde ich eingeholt vom echten Leben», rappt er weiter. Nun stehe er «in einem leeren Haus».
Seine Anna–Maria habe «jedes Recht zu sagen, es ist jetzt zu spät», heisst es, bevor Bushido an anderer Stelle erklärt: «Bitte lass uns reden und aufhören, zu kämpfen. Sag mir, denkst du wirklich dran, das Ganze zu beenden? Ich bin hier, nimm dir all die Zeit, die du brauchst. Gib uns eine Chance und gib mich nicht auf.» Er sei ihr Mann und sie seine Frau. Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, habe für sie dieses Lied geschrieben und jeder solle es hören.
Anna–Maria Ferchichi: «Finde es sooooo krass»
In einer auf Instagram veröffentlichten Story beschreibt Anna–Maria Ferchichi ihre Gefühlslage. «Finde es sooooo krass, dass Anis gerade diesen Song covern durfte. Er ist im Original von Sabrina Setlur. Er hat ihn auf uns umgeschrieben. Während er im Sommer einen Monat in Bangkok war und wir noch in Dubai. Mittlerweile kann ich ihn gut anhören, damals konnte ich es nicht.»
Ende November hatte sie auf Instagram enthüllt, dass das Paar zuletzt getrennt voneinander lebte und die Ehe «in eine schwierige Phase geraten» ist. Demnach hatten die beiden sich in beidseitigem Einvernehmen entschlossen, «etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen». Auch in seinem Podcast «Im Bett mit Anna–Maria und Anis Ferchichi» (verfügbar bei RTL+) sprach das Paar unter anderem später ebenso über die Krise. Bushido enthüllte, dass er Anfang September das gemeinsame Haus verlassen habe.