Nach Einbruch: Brad Pitt verkauft sein Anwesen in Los Angeles

Die Villa liegt wie Brad Pitts Noch–Bleibe im Stadtteil Los Feliz. Anders als ihr Ex–Gatte will Jolie aber nicht innerhalb von L.A. umziehen. Die Oscarpreisträgerin will den USA endgültig den Rücken kehren. Sobald die Zwillinge Knox und Vivienne im nächsten Jahr 18 werden, soll die Schauspielerin ihre Koffer packen wollen. «Sie hat mehrere Standorte im Ausland im Blick und wird sehr glücklich sein, wenn sie Los Angeles verlassen kann», erklärte eine Quelle.