Nach Evakuierung: Sarah Michelle Gellar und Elijah Wood strahlen

Nur wenige Stunden später strahlten die Stars aber bereits wieder: Sie schritten im Pathé Palace in Paris gemeinsam über den roten Teppich, um die Premiere ihres neuen Films in Paris zu feiern. Der «Buffy»–Star trug ein trägerloses schwarzes Kleid mit einem hohen Schlitz am Bein, kombiniert mit spitzen schwarzen Pumps. Wood trug einen schwarzen, legeren Anzug mit schwarz–weiss gestreiftem Hemd. Newton erschien ebenfalls ganz in schwarz. Sie trug ein Neckholder–Midikleid mit Pumps.