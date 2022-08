Nach fast 22 Jahren: Frank Plasberg verlässt «hart aber fair»

Frank Plasberg spricht vom «richtigen Zeitpunkt» zu gehen

In einem Statement bedankt sich der scheidende Moderator bei seinen zahlreichen «Gästen, ohne deren Bereitschaft, in der Sache hart aber fair zu streiten, die Sendung nicht möglich wäre». Jetzt sei der «richtige Zeitpunkt» gekommen, die von ihm über so lange Zeit geleitete Sendung zu verlassen, damit diese sich weiterentwickeln könne.