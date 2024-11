Nach fast 50 Jahren: The Cure erstmals auf Platz 1 der Charts

The Cure schlägt sogar Helene Fischer

Die Silbermedaille geht ebenfalls an einen Neueinsteiger: «Gameboy» von Rapper Bonez MC (38). Auch Helene Fischers (40) neues Album «Die schönsten Kinderlieder» kommt nicht an The Cure ran und muss sich in seiner ersten Chartwoche mit dem dritten Platz begnügen. Auf Platz 4 hat es Tyler, The Creator (33) mit seiner neuen Platte «Chromakopia», in der Vorwoche noch auf Platz 11, geschafft. Der fünfte Platz geht an «Alles Liebe» von MAX&JOY alias Max Herre (51) und Joy Denalane (51).