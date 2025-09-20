Nach fünf Jahren: Deutet Prinz Harry Rückkehr nach England an?

Karikativ mit England verbunden

Prinz Harry machte bei den WellChild Awards auch keinen Hehl aus seiner Verbundenheit zu seiner karitativen Arbeit in Grossbritannien. Seit 17 Jahren ist er Schirmherr der Organisation, die schwer kranke Kinder und ihre Familien unterstützt. «Anderen Menschen zu helfen, hilft auch einem selbst», erklärte er seine Motivation. «Das ist wichtig für die Perspektive... Das ist es, was ich meinen Kindern beibringen werde und hoffentlich macht das jeder andere auch.» Seit er selbst Vater von Archie und Lilibet (4) ist, habe sich alles geändert: «Es ist emotional genug, kein Elternteil zu sein und zu sehen, was diese Familien durchmachen. Aber wenn man dann eigene Kinder hat, wenn man eigene Kinder erwartet, dann trifft es einen wirklich.»