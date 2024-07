Nach Gelsenkirchen-Konzerten: Taylor Swift feiert deutsche Fans

«Ihr seid einfach die Grössten»

In dem Beitrag richtete Taylor Swift zudem Worte an alle, die ihr Album «The Tortured Poets Department» unterstützt haben, das sie im April veröffentlich hat: «Ich bin völlig überwältigt von dem, was ihr getan habt – es war in den ersten 12 Wochen nach der Veröffentlichung auf Platz 1, und das ist noch nie einem Album von mir passiert, nicht mal annähernd!», erklärte sie. «Ihr seid einfach die Grössten.» Der Popstar fügte hinzu: «Jetzt, wo wir offiziell mit unseren Shows in Deutschland begonnen haben, kann ich es kaum erwarten, euch alle als nächstes in Hamburg zu sehen!»