Nach Gewaltvideo: US-Sender streicht neue «The Bachelorette»-Staffel

Im Interview mit «Call Her Daddy» gab Paul allerdings zu, dass sie und Mortensen in einem «toxischen Kreislauf» feststeckten. Paul erklärte, dass sie die Show als Chance sah, diesen Kreislauf endgültig zu durchbrechen und sich für etwas Neues zu öffnen. Sie bestätigte aber, dass sie noch bis unmittelbar vor Drehbeginn Zeit mit ihm verbrachte, um «herauszufinden, was sie eigentlich will».