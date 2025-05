Nach Gewichtsverlust: Rosie O'Donnell erkennt sich selbst kaum wieder

Dazu fügte die 63–Jährige unter anderem den Hashtag #mounjaro – also jene Abnehmspritze, mit der zahlreiche Prominente in den vergangenen Jahren in kürzester Zeit Gewicht verloren. Dass sie das Medikament aufgrund einer Diabetes–Erkrankung nimmt, machte O'Donnell im Januar 2023 öffentlich. Abzunehmen sei für sie nur ein Nebeneffekt, sagte sie kürzlich in einem TikTok–Video.