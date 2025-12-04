Nach grossem Erfolg: ARD-Reality «Werwölfe» erhält eine zweite Staffel

Die ARD hat mit ihrer Reality–Gameshow «Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung» offenbar einen Nerv getroffen: Fünf Millionen Zuschauer schalteten das neue Format in diesem Jahr ein. Wie der Sender jetzt bekannt gab, wird das Format 2026 deshalb mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Comedian Michael Kessler (58), der als mysteriöser Erzähler durch die Sendung führt, ist ebenfalls wieder mit an Bord.