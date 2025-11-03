Nach Halloween-Party: Heidi Klum freut sich schon auf 2026

Heidi Klum (52) hat in ihrem furchteinflössenden Medusa–Kostüm mit XXL–Schwanz, gespaltener Zunge, Horrorgebiss und beweglichen Schlangen auf dem Kopf wieder für reichlich Aufsehen an Halloween gesorgt. Auf ihrem Instagram–Account teilte sie über das Wochenende viele Schnappschüsse von sich und ihren Gästen, mit denen sie im Hard–Rock–Hotel in New York City feierte. Ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36), der als versteinerter Krieger kam, widmete sie am Sonntagabend noch eine Liebeserklärung und verkündete dann in ihrer Story: «Das ist jetzt beendet. Bis zum nächsten Jahr.»