Nach Homophobie-Vorwürfen: Neue Verwirrung um Snoop Dogg

Die Äusserungen werden in den USA heiss diskutiert – etwa auch bei «Hollywood Unlocked». Unter einem Instagram–Clip, in dem die Schauspielerin Ts Madison (47) Snoop Dogg heftig kritisiert, meldete sich augenscheinlich die Rapper– und Hip–Hop–Ikone zu Wort: «Ich war einfach überrumpelt und hatte keine Antwort für meine Enkel. Alle meine schwulen Freunde wissen, was los ist. Sie rufen mich liebevoll an. Mein Fehler, dass ich die Antworten für einen Sechsjährigen nicht kenne. Bring mir bei, wie man lernt. Ich bin nicht perfekt.»