Nach «Hulk» und «Troja»: Eric Bana mit «Untamed» zurück in Erfolgsspur

Rückkehr nach Australien

In den folgenden Jahren blieben dann aber die grossen Titel aus. Eric Bana kehrte nach seinem Hollywood–Durchbruch mit ernsten Rollen in mehreren Filmen zu seinen Comedy–Wurzeln zurück. Und er zog mit seiner Frau Rebecca in sein Heimatland zurück. Zuletzt war Bana fast nur noch in australischen Filmen zu sehen. Oder zu hören, wie in dem Animationsfilm «Back to the Outback».