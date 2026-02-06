Nach ihrem schweren Sturz: Senta Berger in Rehaklinik verlegt

Hinter der Schauspielerin und der Familie liegen schwere zwei Wochen. Berger war während eines Soundchecks zu einer Lesung in der Hamburger Laeiszhalle gestürzt und hatte sich einen Oberschenkelbruch zugezogen. Sie musste operiert werden und etliche Auftritte absagen. «Die Tage auf der Intensivstation waren natürlich sehr hart», blickt Verhoeven zurück, der sich grosse Sorgen um seine Mutter gemacht hat. «Sie ist schliesslich 84 und eine mehrstündige OP in diesem Alter ist immer ein grosses Risiko. Heute kann ich sagen: Ich habe sehr gezittert.» Aber jetzt gehe es wieder bergauf.