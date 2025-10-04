Nach ihrer Modenschau: David Beckham feiert Ehefrau Victoria

Ein Familienmitglied fehlte in der Front Row

Bei der Fashion Show war nicht nur David Beckham an ihrer Seite. Zusammen mit Tochter Harper, Sohn Romeo, Sohn Cruz und dessen Freundin Jackie Apostel nahm er in der ersten Reihe Platz – und gab seiner Victoria zum Abschluss einen leidenschaftlichen Kuss, wie die «Daily Mail» berichtete. Für die Unterstützung ihrer Familie bedankte sich Victoria Beckham in einem Instagram–Post. «Ich liebe euch alle so sehr... Ohne euch hätte ich das nicht geschafft!», schrieb sie zu einem Foto, auf dem auch Anna Wintour zu sehen ist.