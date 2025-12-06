Schweizer Illustrierte Logo

  Nach Jahren ohne Kontakt: Herzogin Meghan meldet sich bei ihrem Vater
Berichte über Beinamputation

Nach Jahren ohne Kontakt: Herzogin Meghan meldet sich bei ihrem Vater

Nach Jahren der Funkstille: Herzogin Meghan hat sich bei ihrem schwer kranken Vater gemeldet. Thomas Markle liegt auf den Philippinen in einem Krankenhaus.

Herzogin Meghan hat ihren Vater im Krankenhaus kontaktiert.
Herzogin Meghan hat ihren Vater im Krankenhaus kontaktiert. Action Press

Herzogin Meghan (44) hat versucht, Kontakt zu ihrem schwer kranken Vater Thomas Markle (81) aufzunehmen. Das berichtet die BBC. Der 81–Jährige liegt Medienberichten zufolge in einer Klinik auf den Philippinen. Zwischen Prinz Harrys (41) Ehefrau und ihrem Vater soll zuvor jahrelang Funkstille geherrscht haben.

Ein Sprecher von Meghan sagte «bbc.com» zufolge: «Ich kann bestätigen, dass sie versucht hat, ihren Vater zu erreichen.» Thomas Markle soll zuvor in einer Notoperation ein Teil eines Beins amputiert worden sein. Nach Informationen der BBC hat Herzogin Meghan versucht, ihn am Freitag zu kontaktieren, es sei aber unklar, ob dies gelungen ist.

Seit Jahren soll Funkstille geherrscht haben

Die Beziehung zwischen Herzogin Meghan und ihrem Vater zerbrach im Vorfeld ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018. Thomas Markle hatte damals mit Paparazzi zusammengearbeitet, die ihn für Fotos bezahlten. Die Bilder zeigten ihn bei den Vorbereitungen für die Hochzeit. Wenige Tage vor der Trauung in Windsor sagte Markle aus gesundheitlichen Gründen für die Hochzeit ab. Prinz Harrys Vater, der heutige König Charles III. (77), führte Meghan zum Altar.

Ob Meghan anschliessend noch einmal Kontakt zu ihrem Vater hatte, ist nicht bekannt. Thomas Markle soll die Kinder von Harry und Meghan, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), nie kennengelernt haben. Er hatte die Sussexes in Interviews mehrfach öffentlich kritisiert.

Schwere gesundheitliche Probleme

Thomas Markle soll bereits seit einigen Tagen auf einer Intensivstation auf den Philippinen liegen. Wie die «Daily Mail» berichtete, soll ihm am Donnerstag in einer Notoperation sein linkes Bein unterhalb des Knies amputiert worden sein. Bereits zuvor hatte es Berichte über gesundheitliche Probleme des ehemaligen Kameramanns gegeben.

Von SpotOn vor 5 Minuten
