Nach Jahren ohne Kontakt: Herzogin Meghan meldet sich bei ihrem Vater

Ein Sprecher von Meghan sagte «bbc.com» zufolge: «Ich kann bestätigen, dass sie versucht hat, ihren Vater zu erreichen.» Thomas Markle soll zuvor in einer Notoperation ein Teil eines Beins amputiert worden sein. Nach Informationen der BBC hat Herzogin Meghan versucht, ihn am Freitag zu kontaktieren, es sei aber unklar, ob dies gelungen ist.