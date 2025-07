Nach Kiss-Cam-Eklat: Chris Martin macht sich über Vorfall lustig

Charmanter Seitenhieb bei Folgekonzert

Nun, fast eine Woche später, legte Martin bei einem Konzert in Madison, Wisconsin, noch einmal nach. Mit einem Augenzwinkern warnte er die Fans vor der gefürchteten Kamera. «Wir möchten einigen von euch in der Menge ‹Hallo› sagen», kündigte der Musiker an, während er entspannt seine Akustikgitarre zupfte. «Und wie wir das tun? Wir benutzen unsere Kameras und zeigen einige von euch auf dem grossen Bildschirm.»