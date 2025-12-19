Nach Kiss-Cam-Skandal: Kristin Calbot rechnet mit Gwyneth Paltrow ab

«Ich war so ein grosser Fan ihres Unternehmens Goop, das sich angeblich dem Empowerment von Frauen verschrieben hat», sagte Cabot der britischen «The Times». «Und dann macht sie das. Ich dachte nur: Wie kann sie es wagen, nach allem, was sie selbst für das ‹Conscious Uncoupling› einstecken musste. Was für eine Heuchlerin.» Aus Protest habe sie sämtliche Goop–Produkte aus ihrem Haushalt entfernt.