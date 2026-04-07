Nach Knie- und Hüft-Operationen: So geht es David Hasselhoff jetzt

Nachdem er vor gut einem Jahr im Flughafen von Los Angeles in einem Rollstuhl sitzend abgelichtet wurde: Neue Bilder zeigen David Hasselhoff (73) beim Wandern mit seiner Frau Hayley Roberts (45) in Calabasas im US–Bundesstaat Kalifornien. Auf den Fotos, die unter anderem der «Daily Mail» vorliegen, geht der «Baywatch»–Star an zwei Trekking–Stöcken. Die Bilder zeigen, dass seine Frau den «Knight Rider»–Star immer wieder stützt. Sie fasst ihn am Arm oder berührt seinen Rücken.