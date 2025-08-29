Nach Krankheit: George und Amal Clooney haben Venedig verlassen

Die Filmfestspiele von Venedig standen für George Clooney (64) in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Der Hollywoodstar zog sich während des Festivals eine Nebenhöhlenentzündung zu und verpasste daraufhin geschwächt einige Termine, wie etwa die Pressekonferenz zu seinem neuen Film «Jay Kelly». Am Freitag sind Clooney und Ehefrau Amal Clooney (47) jetzt auch schon wieder aus Venedig abgereist. Das Ehepaar wurde beim Verlassen des Hotels sowie am Flughafen der Lagunenstadt gesichtet, wie unter anderem «People» berichtet.