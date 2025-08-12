Nach Liebesnews: Instagram-Community gratuliert Julia Klöckner

«Und wo ist Jörg?»

Der Anlass des Postings geriet jedoch in den Hintergrund. Denn die Community nutzte die Kommentarspalte, um Klöckner zum Liebesglück zu gratulieren. «Sie und Jörg Pilawa ein Paar. Alles Gute für Sie beide», schrieb eine Userin. «Ich wünsche ihnen und Herrn Pilawa alles Gute, viel Glück für die Zukunft», lautete ein weiterer Kommentar. «Freue mich so über die Meldung zu Ihrem neuen Partner» oder «Es ist wunderschön Sie so glücklich zu sehen» wurde ebenso kommentiert. «Und wo ist Jörg?», wünschte sich ein Nutzer sogleich ein Bild der beiden.