Nach Mega-Flop «The Expendables 4»: Geht die Reihe doch noch weiter?

«The Expendables 4» fuhr Riesenverlust ein

Ursprünglich sollte der 2023 erschienene, vierte «Expendables»–Teil einer neuen Generation an Action–Raubeinen den Weg ebnen. Sylvester Stallone (79) trat in den Hintergrund. Jason Statham (58) und Megan Fox (39) übernahmen grössere Rollen. Doch der Film floppte an den Kinokassen. Bei einem angeblichen Budget von 100 Millionen US–Dollar konnten weltweit lediglich 51 Millionen Dollar wieder eingespielt werden. Ein grosser Verlust für die Produktionsfirma Millennium Media, die jetzt die Rechte an «The Expendables» an Lionsgate veräussert hat. Zudem schien es angesichts solcher Zahlen alles andere als sicher, dass noch ein weiterer Film oder eine Streaming–Serie rund um die kampfstarken Veteranen produziert wird.