Nach Nierenstein-OP: Giovanni Zarrella erholt sich im Familienurlaub

Von seinen Schmerzen, unter denen er wohl litt, ist nichts mehr zu merken. Schon im November musste der Moderator zwei Tage vor seiner «Giovanni Zarrella Show» die Proben abbrechen und sich in der Uniklinik Göttingen behandeln lassen. Am 19. Dezember teilte er seinen Fans auf seinem Instagram–Account in einem Video mit: «Ich bin wieder kerngesund. Gott sei Dank. Ich wurde jetzt zweimal operiert und alles ist gut.» Der Star, der auch am 25. Dezember in «Die Helene Fischer Show» (die Sendung wurde in der ersten Dezemberwoche in Düsseldorf aufgezeichnet) zu sehen sein wird, gab sich zuversichtlich: «Ich bin wieder voll am Start. Ich freue mich auf das kommende Jahr.»