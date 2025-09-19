Nach «Ninja Warrior»-Abschied: Das sind Frank Buschmanns Zukunftspläne

Von einem Komplett–Rückzug ist aber noch lange nicht die Rede. «Ich habe immer noch viel Energie», sagt der Moderator. «Ich habe Fernsehen, meinen Job, immer sehr gemocht. Das ist immer noch so. Daher werde ich, in einer anderen Dosis, sicher noch ein paar Jahre machen.» Er habe schon immer gerne Formate ausprobiert, «die nicht unbedingt jeder auf dem Zettel hatte. Ich habe immer gerne anders gearbeitet als es üblich war. Das werde ich weiter versuchen. Ich würde gerne mal in den Bereich Dokumentation gehen und den Menschen in diesem Land ‹aufs Maul› schauen. Aber da lässt mich wahrscheinlich niemand von der Leine. Auch das ist ok. Mein Glück im Leben hängt davon nicht ab.»