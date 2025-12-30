Nach nur einer Staffel: Danny Ramirez steigt bei «The Last of Us» aus

Er stieg erst in der zweiten Staffel bei «The Last of Us» ein – nun hört er schon wieder auf. Wie «Deadline» berichtet, ist Danny Ramirez (33) bei der dritten Runde der Videospieladaption nicht mehr dabei. Als Grund nennt das Branchenmagazin Terminkonflikte. Ramirez verkörperte in vier Folgen Many Alvarez, ein Mitglied der Rebellentruppe Fireflys und loyaler Mitstreiter von Abby (Kaitlyn Dever, 29).