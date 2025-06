Nach OP: «Let's Dance»-Star Malika Dzumaev zeigt sich mit Halspflaster

Tanzprofi Malika Dzumaev (34) hat sich in einem Instagram–Post nach ihrer Operation erneut zu Wort gemeldet. Die Tänzerin hatte zuvor öffentlich gemacht, dass sie an einem akuten Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule leidet – eine Diagnose, die sie zur Absage der diesjährigen Profi–Challenge bei «Let's Dance» zwang. Eine Operation war letztlich unumgänglich.