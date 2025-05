Nach Papst-Wahl: «Emily in Paris» stoppt die Dreharbeiten

Die fünfte Staffel von «Emily in Paris» spielt bekanntlich nicht nur in der französischen Hauptstadt, sondern auch in Rom. Genau dort kam es jetzt zu einer Drehunterbrechung, wie sie wohl nur an diesem besonderen Ort möglich ist. Wie ein Insider dem US–Magazin «Us Weekly» verriet, sorgen Hubschrauber von Fernsehsendern, die über der Heiligen Stadt kreisen, für massive Probleme am Set der beliebten Netflix–Serie.