Nach Rom-Wechsel: Nächste EU-Hauptstadt wirbt um «Emily in Paris»

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) war darüber gar nicht amüsiert. Er werde dafür kämpfen, Emily zurück nach Paris zu holen, sagte er im Herbst 2024 zu «Variety». Kein Wunder, denn die Netflix–Serie war ein wichtiger Tourismusmagnet – trotz (oder wegen) der klischeehaften Darstellung der französischen Hauptstadt und ihrer Bewohner. Laut einer Umfrage des Touristenbüros nannten rund 38 Prozent der Gäste «Emily in Paris» als einen ihrer Gründe für ihren Besuch.