Nach Rückzug: Sabia Boulahrouz tastet sich «langsam wieder zurück»

Model und Moderatorin Sabia Boulahrouz (47) hat sich in der Öffentlichkeit zurückgemeldet. Bei der «BILD Red Night» in Hamburg erzählte sie der «Bild»–Zeitung über ihren zwischenzeitlichen Rückzug: «Ich hatte mich entschieden, einfach nur Mutter zu sein.» Während der Zeit der Corona–Pandemie habe sie gemerkt, «wie gut es mir tut, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu stehen».