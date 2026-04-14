Nach «Rust»-Tragödie: Alec Baldwin wollte komplett aufhören

Baldwin selbst beschreibt diese Zeit als eine grosse Belastung. «Es hat mich in jeder Hinsicht getroffen – finanziell, beruflich, meine Frau, meine Kinder, meine Gesundheit. Ich war so krank», sagte er im Podcast. «Sie haben versucht, mich zu kriegen, und sie haben es nicht geschafft, aber sie haben dabei Recht gebrochen.» Dreieinhalb Jahre sei er kaum aus dem Haus gegangen, habe kaum Rollen angenommen, habe sich stattdessen um seine Kinder gekümmert. «Ich habe mich daran gewöhnt und ich will mein Haus nicht mehr verlassen. Ich will nicht mehr arbeiten. Wirklich nicht.»