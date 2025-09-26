Nach Scheidung von Isla Fisher: Sacha Baron Cohen datet OnlyFans-Model

Der Comedian und Schauspieler hat möglicherweise sein Herz wieder neu vergeben. Sacha Baron Cohen (53) wurde beim gemeinsamen Dinner mit dem bekannten OnlyFans–Model Hannah Palmer (27) gesehen. Mehrere Medien, darunter auch das britische Boulevard–Blatt «The Sun», veröffentlichten Schnappschüsse von den beiden. Die 27–Jährige und der Komiker verbrachten den Berichten zufolge rund zwei Stunden in einem Restaurant, bevor sie in derselben Limousine verschwanden.