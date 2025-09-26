Nach Schock-Fotos aus der Klinik: Bella Hadid wieder wohlauf

Kampf gegen die Lyme–Borreliose seit 2013

Bella Hadid kämpft bereits seit 2013 gegen die Krankheit Lyme–Borreliose, ebenso wie ihre Mutter, die 2012 damit diagnostiziert wurde. In einem emotionalen Instagram–Post im August 2023 hatte das Model offen über die Auswirkungen der Krankheit gesprochen: «In diesem Zustand zu leben, der sich mit der Zeit und der Arbeit verschlechterte, während ich versuchte, mich selbst, meine Familie und die Menschen, die mich unterstützen, stolz zu machen, hat mich auf eine Weise belastet, die ich nicht wirklich erklären kann.»