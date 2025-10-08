Nach «Sentebale»-Skandal: Neuer Charity-Ärger für Prinz Harry

Neuer Ärger nach «Sentebale»–Skandal

Der Wirbel um «African Parks» kommt für Prinz Harry nur kurze Zeit nach dem Skandal um seine Wohltätigkeitsorganisation «Sentebale», die er im Streit verlassen hat. Im August erst hatte eine mehrere Monate andauernde Untersuchung den Royal von schweren Vorwürfen der «Sentabale»–Vorsitzenden Dr. Sophie Chandauka (47) entlastet. Britischen Medien zufolge seien im Zuge der Ermittlungen keine Beweise für Chandaukas Behauptungen gefunden worden, denen zufolge Prinz Harry und weitere Personen sie gezielt und «im grossen Stile belästigt und gemobbt» hätten.