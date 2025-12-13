Nach sieben Jahren Ehe: Amy Schumer verkündet Trennung

Die Trennungsnachricht kommt nicht völlig überraschend. Bereits Anfang Dezember hatte Schumer in einem mittlerweile gelöschten Instagram–Beitrag angedeutet, dass es in ihrer Ehe kriselt. Damals schrieb sie noch hoffnungsvoll: «Daumen gedrückt, dass wir das durchstehen – er ist der Beste.» Auch erklärte sie, warum sie auf Fotos ohne Ehering zu sehen war: Sie trage grundsätzlich keinen Schmuck.