Nach Sieg bei den Golden Globes: «The Pitt» startet in Deutschland

Comeback für «Emergency Room»–Star Noah Wyle

Für Noah Wyle ist «The Pitt» eine Rückkehr zu seinen Wurzeln – und zugleich ein unerwartetes Comeback. Seinen Durchbruch feierte er 1994 mit «Emergency Room – Die Notaufnahme». Die Serie galt bei ihrer Erstausstrahlung als ebenso revolutionär, wie es «The Pitt» heute ist. Wyle gehörte von Anfang an zu den Hauptdarstellern; seine Figur John Carter entwickelte sich im Laufe der Jahre vom Medizinstudenten zum Oberarzt.