Nach Sieg von Inter Miami: Victoria Beckham feiert ihren David

«Du inspirierst mich jeden Tag»

Am Samstag hatte Inter Miami, bei dem David Beckham Miteigentümer ist, 3:1 gegen die Vancouver Whitecaps um Thomas Müller (36) gewonnen. Ehefrau Victoria, die Söhne Romeo (23) und Cruz (20) sowie Tochter Harper (14) waren im Chase Stadium in Fort Lauderdale dabei. Auf ihrer Instagram–Seite blickte die Modedesignerin später auf den Triumph zurück. Sie postete ein Pärchenbild sowie zwei Familienfotos mit dem Pokal auf dem Spielfeld. Dazu schrieb sie an ihren Mann gerichtet: «Ich könnte nicht stolzer auf dich sein, David.»