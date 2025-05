Nach «Something Beautiful»: Miley Cyrus kündigt weiteres Album an

Obwohl Miley Cyrus erst 32 Jahre alt ist, ist sie ein alter Hase im Showgeschäft. Schon 2006 feierte die Sängerin und Schauspielerin mit der Serie «Hannah Montana» ihren Durchbruch. Bald darauf wurde sie zum Megastar. An diesem Freitag, am 30. Mai, soll ihr neuntes Studioalbum «Something Beautiful» erscheinen. Und auch an weiteren Songs hat sie offenbar schon gearbeitet.