Nach Stalker-Outing: Influencerin Tanja Makarić erwartet erstes Kind

Schwangerschaft lenkt von Stalker–Drama ab

Jetzt konzentriere sich Makarić auf das Gute in ihrem Leben: «Momentan ist zwar eine sehr anspruchsvolle Zeit, mit allem, was gerade passiert, aber schwanger zu sein ist das Beste, was mir je im Leben passiert ist und ich freue mich so sehr auf die kommenden Wochen und Monate!», verriet sie «Bild». Laut Informationen des Boulevard–Blatts soll sie in der 19. Schwangerschaftswoche sein und sich immer eine grosse Familie mit fünf Kindern gewünscht haben.