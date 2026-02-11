Nach Statement zu Andrew: Charles und Camilla zeigen sich in London

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben sich erstmals wieder gemeinsam öffentlich gezeigt, nachdem der Buckingham–Palast am Montagabend ein deutliches Statement zu den neuen Schlagzeilen rund um die Epstein–Akten veröffentlicht hatte. Darin bezog der Palast ausdrücklich Stellung zu Vorwürfen gegen Charles' Bruder Andrew Mountbatten–Windsor (65): Ein Sprecher erklärte, der König habe «in Worten und durch beispiellose Taten» seine tiefe Besorgnis über die Anschuldigungen ausgedrückt, die in Bezug auf «Mr Mountbatten–Windsor» weiterhin ans Licht kämen. Charles und Camilla wurden beim Eintreffen an der Garrison Chapel in London fotografiert.